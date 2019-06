Il bancomat dei sogni: va in tilt e sputa soldi a getto continuo

Chi non vorrebbe imbattersi in un bancomat in tilt che "sputa" banconote a getto continuo? Il sogno è divenuto realtà nella centralissima fermata di Bond Street della metropolitana di Londra. Un Atm Bitcoin difettoso ha cominciato ad espellere centinaia di banconote da 20 sterline. Pare che il bancomat sia impazzito dopo un prelievo effettuato da un cliente. Un pendolare ha ripreso la scena e caricato il video sul web. Il filmato mostra anche una guardia che protegge il bottino da possibili furti.



Mercoledì 12 Giugno 2019, 13:20

