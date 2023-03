Bambino di un anno lasciato sul confine Messico-Usa da un trafficante di esseri umani: il video del salvataggio

di Redazione web

Senza nessun tipo di scrupolo, nè umanità. Un bambino di poco più di un anno, originario del Guatemala, è stato abbandonato a pochi metri dal fiume Colorado, da un trafficante di essere umani, per evitare di essere arrestato dalle forze di polizia, perché stava attraversando il confine tra Stati Uniti e Messico. Il momento concitato è stato ripreso dalle telecamere della U.S. Customs and Border Protection, che sorvegliano il fiume, crocevia del traffico di umani.

Vite nel panino della mensa a scuola, si dimette il presidente di Milano Ristorazione: «Un colpo al cuore»

Salvato da un agente

Nel video si vede l'uomo emergere dalle acque, dal confine messicano, che tiene in braccio il piccolo e ad un certo punto lo abbandona sulla terraferma, nella parte di territorio in cui è stato costruito il muro che tiene divisi i due paesi.

Il piccolo non sapendo cosa fare, si alza in piedi ed inizia a girarsi intorno, quando ad un certo punto si vede un'auto proveniente dagli Stati Uniti, che a tutta velocità percorre la distanza che la separa dal bambino, che potrebbe cadere nel Colorado. In pochi istanti scende l'uomo alla guida del furgone, prende in braccio il bimbo e lo mette in auto, portandolo in terreno americano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA