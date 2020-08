Bambino di 6 anni aiuta la nonna a potare gli alberi: ucciso da centinaia di punture di calabrone

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le urla, le disperate richieste di aiuto e unache, nonostante si sia lanciata nello sciame diper salvarlo, ha visto morire ilsotto i suoi occhi. Jen Oeun, 62enne del villaggio di Poun, in, non dimenticherà mai quel maledetto pomeriggio del 21 luglio. Era con Mon Kakada, il nipotino di 6 anni, quando ha deciso di dedicarsi alla cura del giardino sul retro della casa.Voleva potare qualche ramo insieme a lui e il piccolo, abituato ad aiutarla, si era subito messo a tagliare qualche ramo secco che penzolava da un albero. Un’operazione che probabilmente aveva già fatto in passato, ma questa volta non deve essersi accorto del nido di calabroni . Quando ha tagliato un ramo gli insetti si sono avventati su di lui, iniziando a pungerlo ripetutamente. La nonna si è lanciata tra i calabroni provando a salvarlo e le loro urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, accorsi nel tentativo di aiutarli. La nonna ha tentato di portare il nipotino in ospedale, ma il piccolo è morto durante il tragitto per le centinaia di punture sul torso. Una volta arrivati al pronto soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre la donna è stata ricoverata per le punture ricevute mentre tentava di salvare Mon.«Piango ogni volta che penso a quanto ha sofferto mio figlio - ha detto Ah Len, la madre del piccolo - Non meritava di morire così. Se fossi stata lì a proteggerlo, sarebbe sopravvissuto». Sam Vesna, della stazione di polizia del distretto di Koh Andet, ha dichiarato: «Abbiamo interrogato la nonna del ragazzo e lei ci ha raccontato cosa è successo. Ha detto che ha cercato di combattere contro gli insetti, ma è stata punta anche lei». Si tratta della seconda morte di un bambino provocato da uno sciame di calabroni dall’inizio dell’anno: a gennaio una bimba di sei anni è morta in circostanze simili. Riem Lina stava parcheggiando la bici vicino a un cespuglio quando è stata attaccata dagli insetti. La piccola è stata portata in ospedale a Svay Rieng, ma è morta poco dopo.