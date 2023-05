Nasce il primo bambino con il Dna di tre genitori: due mamme e un papà per evitare malattie ereditarie

In Gran Bretagna è nato il primo bambino con tre genitori. Il neonato - grazie a una particolare tecnica in vitro per la fecondazione assistita - presenta il Dna di tre persone: quello dei due genitori biologici e una piccola parte di Dna di una donatrice.

Robot feconda ovuli con un controller della PlayStation: «Nate due bambine»

Gemellini e mamma hanno tre anni di differenza, il caso unico: «Concepiti nel 1992»

Nasce il primo bambino con tre genitori: l'innovazione

Nello specifico, si tratta di una procedura di fertilizzazione in vitro (FIVET / IVF) conosciuta con diversi nomi: Spindle Nuclear Transfer, Trattamento di donazione mitocondriale (MDT) o Terapia sostitutiva mitocondriale (MRT).

Tre nomi diversi, ma dallo stesso concetto: sostituire il Dna mitocondriale della mamma con quello della donatrice al fine di impedire ai bambini di sviluppare malattie ereditarie incurabili e potenzialmente letali, innescate proprio dal profilo genetico mutato dei mitocondri della mamma.

Britain's first three-parent baby is born: Procedure “marks biggest leap forward” since IVF created. https://t.co/Kxl5Fu7iWR pic.twitter.com/n78R9tImEL — Ben (@Jamin2g) May 10, 2023

Il perché della tecnica

Come riporta il Daily Mail, la tecnica è stata impiegata la prima volta in Messico nel 2016 per far nascere il piccolo Abrahim Hassan. La madre era portatrice dei geni responsabili della Sindrome di Leigh o encefalopatia necrotizzante subacuta, una «malattia neurologica progressiva che interessa il sistema nervoso centrale e in particolare il tronco cerebrale e il cervelletto», come spiegato dall'Istituto Telethon.

I bimbi affetti sviluppano vari sintomi che peggiorano rapidamente e portano alla morte nei primi anni di vita. E proprio grazie a questa tecnica innovativa, quindi, è possibile concepire un bimbo con il Dna del papà, quello della mamma, ma senza il trasferimento dei geni dannosi. Un bimbo che nasce con due mamme, ma senza patologie mortali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA