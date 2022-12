Bimbo di 6 anni trovato morto, la sorellina sopravvive ma con gravi ustioni: la scoperta choc della nonna

Una terribile storia di abusi quella che si è consumata negli Stati Uniti, in Arkansas, dove lo scorso venerdì, 16 dicembre, le autorità locali hanno trovato il corpo di un bambino di 6 anni seppellito sotto le assi del pavimento nella casa dove viveva insieme alla famiglia e alla sorellina, sopravvissuta, ma che ha riportato delle ferite multiple, tra cui ustioni al cuio capelluto.

Cosa è successo

La nonna dei due nipotini aveva cercato di ottenere la loro custodia con scarsi risultati, ma quando si è recata nell'appartamento in Kansas per visitare i due bambini la donna ha allertato la polizia dopo aver preso visione delle condizioni terribili in cui viveva la bambina di 6 anni.

Giunte le autorità sul luogo è venuta fuori una scoperta agghiacciante: il cadavere del piccolo di 6 anni era in stato di decomposizione e nessuno lo sapeva perché era stato seppellito sotto il pavimento del corridoio della casa.

La madre dei bambini, Ashley Roland, 28 anni, è stata accusata di omicidio, manomissione di prove fisiche e abusi sui minori, insieme al suo fidanzato Nathan Bridges, 33 anni e ora sono detuniti nella prigione della contea di Lee. La polizia dello stato dell'Arkansas ha detto che il piccolo probabilmente è morto più di tre mesi fa, ma per il momento non è stata data alcuna causa di morte.

Gli agenti stanno anche indagando sulle ferite, che si ritiene siano ustioni al cuoio capelluto, subite dalla bambina di 6 anni che viveva anche nella stessa casa insieme al fratellino morto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 10:12

