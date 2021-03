Bimbo di 3 anni precipita dal dodicesimo piano di un palazzo, salvato da un fattorino

Un bambino di 3 anni è caduto dal 12esimo piano di un palazzo ma è riuscito a salvarsi grazie a un fattorino. Le scene del terribile video diffuso sui social arrivano dal Vietnam, dove si vede un bambino piccolo agganciato con una mano a un balcone poco prima di lasciare la presa e precipitare nel vuoto.

Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 anni, stava passando per caso nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, quando ha assistito alla terribile scena. In pochi minuti il bambino è riuscito a sgattaiolare sul balcone, ad arrampicarsi e a rimanere a penzoloni nel vuoto per alcuni minuti prima di lasciarsi andare tra le grida delle persone che si trovavano nei dintorni. Il 31enne si trovava in zona per un cliente, ma non ha esitato un minuto ad accantonare il lavoro e a cercare di soccorrere il piccolo

«Ho immediatamente aperto la portiera della macchina e ho cercato di arrampicarmi sul tetto di metallo al piano terra del palazzo per prenderlo nel caso in cui cadesse». Un mix di attenzione e fortuna ha permesso all'uomo di afferrare al volo il bimbo: «Dopo essere salito sul tetto di circa 2 metri di altezza, l'ho visto cadere . In quel momento, sono scivolato, ma ho cercato di allungare le mani in avanti per prenderlo. Fortunatamente, è caduto tra le mie braccia. Sia io che lui siamo caduti e abbiamo sbattuto contro il tetto di metallo».

Il piccolo è stato portato in ospedale con lesioni a braccia e gambe ma secondo i medici se la caverà. Ricoverato anche il fattorino che ha riportato una distorsione ma guarirà in pochi giorni.

