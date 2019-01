Bimbo nel pozzo, soccorsi a meno di due metri da Julen: usate microcariche esplosive, si scava in orizzontale Diretta

e squadre di soccorso hanno completato più della la metà del tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni, scavando due dei 3,8 metri necessari.

Bimbo nel pozzo, le speranze di trovare vivo ilsono ormai ridottissime: continuano però le operazioni di scavo per cercare di raggiungere ila due anni nelle campagne di Totalan, vicino Malaga, in Spagna. LGli scavi,dalla composizione del terreno, che in alcuni tratti è formato da roccia ed ha richiesto l'intervento della Guardia Civil, che ha fatto brillare due micro cariche di dinamite per consentire l'avanzamento dei lavori. Le operazioni di ricerca vanno, da quando - lo scorso 13 gennaio - Julen è precipitato nel pozzo: stamattina è cominciata la fase finale, con i minatori scesi nel tunnel di 60 metri scavato parallelamente al pozzo in cui si trova il bimbo.Il bimbo non ha dato negli ultimi giorni segni di vita percepibili dai soccorritori. Di ieri è la notizia che il team è riuscito a completare il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo: a questo punto - si legge su El Pais - è questione di poche ore: tempo di scavare a mano un breve tunnel di collegamento con il cunicolo, poi si potrà procedere con il recupero del bambino.