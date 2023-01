Bambino con la pistola sul ballatoio di casa: il video in diretta. Nudo e col pannolino, arrestato il padre

Talmente piccolo da indossare ancora il pannolino, ma già in grado di impugnare una pistola e agitarla per aria come se fosse un giocattolo qualunque. Il video del bambino di quattro anni che gioca sul ballatoio di casa stringendo l'arma tra le mani è stato trasmesso in diretta tv ed è costato l'arresto a suo padre.

Bambino con la pistola, il video in diretta tv

L'uomo è stato arrestato in una cittadina dello Stato dell'Indiana dopo che il figlioletto di 4 anni, con ancora indosso il pannolino, è stato trovato con una pistola in mano. Il tutto filmato in diretta televisiva, scrive la Bbc online. La vicenda è accaduta nella cittadina di Beech Grove: Shane Osborne, 45 anni, è stato arrestato con l'accusa di negligenza dopo la denuncia dei vicini che hanno visto il figlioletto mentre giocava con la pistola e addirittura premeva anche il grilletto. L'arresto è stato filmato in diretta su 'On Patrol live', la troupe televisiva che accompagna le forze dell'ordine negli Stati Uniti.

In un primo momento Osborne ha detto alla polizia che in casa non c'erano armi e che lui è rimasto tutto il giorno a dormire dentro l'appartamento perché non stava bene. «Non ho una pistola. Non ho mai portato un'arma in questa casa e se c'è, appartiene a mio cugino», ha detto agli agenti, aggiungendo di non essersi accorto che il figlio era uscito di casa. Mentre gli agenti erano ancora sul posto, un vicino si è presentato agli agenti con un video di sorveglianza: le immagini mostravano il bambino nel corridoio con quella che sembrava essere una vera arma da fuoco, poi ritrovata dagli agenti in casa. Da qui è scattato l'arresto, trasmesso in diretta dallo show televisivo, che va in onda sul canale Reelz. Osborne dovrà comparire oggi in tribunale.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 15, 2023

