«Papà fa paura, a mamma non piaccio», il bambino scoppia a piangere e commuove il mondo: il video virale

«Vuoi più bene alla mamma o al papà?», una domanda provocatoria per qualsiasi bambino che venga messo davanti a una scelta così assurda. Difficile rispondere, eppure non per tutti il motivo è lo stesso. Se nei casi più fortunati il rapporto con i genitori è fatto di affetto e confidenza, ci sono bambini che non possono contare su un simile calore tra le mura domestiche. È questo il caso di un bimbo di quattro anni protagonista di un episodio del programma tv coreano "My Golden Kids". La clip in cui il piccolo Eo Jun ha espresso le sue difficoltà familiari è diventata recentemente virale sui social network, totalizzando milioni di visualizzazioni e alimentando il dibattito in tutto il mondo.

Le lacrime del bambino

La clip virale proviene da un episodio di "My Golden Kids", un reality show dedicato a genitori che affrontano sfide nella crescita dei propri figli. Nel video, il bambino, visibilmente provato, ha rivelato le sue preoccupazioni sulla percezione che ha dei suoi genitori. La prima domanda rivolta al piccolo protagonista è stata chi preferisse tra la madre e il padre. Commovente la sua risposta: «Non lo so...sono solo a casa, nessuno gioca con me». La telecamera si sposta quindi sulla madre in lacrime, mentre viene mostrato il bambino che gioca da solo nella sua stanza. E se questa risposta, pronunciata con tono delicato e espressione contrita, non fosse già sufficiente a far scendere una lacrima in chi guarda, il dialogo continua e mette in luce una situazione straziante. Gli viene chiesto del padre, e il bambino dice: «Fa paura quando è arrabbiato». Il suo desiderio? Che possa chiamarlo in modo gentile. La situazione peggiora con la madre: «Non penso di piacerle», dice il bimbo prima di scoppiare in lacrime e chiedere di interrompere la registrazione per elaborare le sue emozioni.

Le reazioni

La clip ha suscitato una reazione emotiva sui social media, con molti spettatori che hanno elogiato la maturità del bambino nel comunicare i suoi sentimenti così apertamente.

