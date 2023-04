Bambino piange per 40 minuti in aereo, passeggero si infuria: «Quel figlio di pu***na ha pagato un biglietto per urlare?»

di Redazione web

Bloccati in aereo a causa di condizioni meteo avverse al decollo e con un bambino che piange disperato. Deve essere stato davvero troppo per uno dei passeggeri del volo che ha cominciato ad andare in escandescenza suscitando la reazione dei suoi compagni di viaggio e degli assistenti di volo. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok e ha scatenato reazioni opposte, da un lato quelli che condannano fermamente il comportamento e lo etichettano come "eccessivo", dall'altro quelli che sono pienamente d'accordo con l'irritazione dell'uomo.

Il passeggero furioso per le grida del bambino

L'incidente è stato ripreso martedì dal compagno di viaggio Marc Grabowski su un aereo Southwest originariamente diretto a Fort Lauderdale ma alla fine dirottato su Orlando. «Quel bambino ha pianto per quaranta minuti», dice il passeffero furioso mentre gli assistenti di volo provano a calmarlo. «Siamo in un fottuto barattolo di latta con un bambino in una fottuta camera dell'eco, e vuoi parlarmi di stare bene?». Quando un assistente di volo dice all'uomo che sta urlando, lui risponde: «Anche il bambino! Quel figlio di puttana ha pagato un extra per urlare?». Dopo la sfuriata, il bambino è stato trasferito in un'altra sezione dell'aereo e sono state contattate le autorità, che hanno dato al passeggero la possibilità di scendere autonomamente dal volo o di essere portato via con la forza. Ha scelto quest'ultima, ma non è stata effettuata alcuna denuncia.

I commenti

I commentatori su TikTok sono rimasti scioccati e divertiti dalla reazione dell'uomo, con alcuni che hanno persino suggerito che fosse giustificata. «Sono un genitore e capisco la sua frustrazione. L'eccessiva stimolazione di dover ascoltare un bambino urlare e piangere è troppo», ha scritto uno. Un altro ha aggiunto: «Situazione difficile tutt'intorno, ma quel ragazzo è così divertente. Come se ogni battuta fosse un capolavoro».

Altri hanno ritenuto che la connivenza fosse esagerata, esprimendo simpatia per i genitori del bambino. «Come pensi che si sentano i genitori del bambino? I bambini fanno parte della vita, lo siamo stati tutti una volta».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 07:43

