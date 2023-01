Bambino di tre anni trovato nudo in strada: scappato da casa mentre il padre giocava ai videogiochi

Bambini e videogiochi. Un binomio frequente, ma che in questo caso ribalta il dato sempre più in crescita della dipendenza dei più piccoli dai giochi alla consolle o pc: un bimbo di soli tre anni, affetto da autismo, è stato ritrovato dalla polizia mentre vagava da solo in strada mentre suo padre, troppo impegnato a giocare a un popolare game online, non si è accorto che aveva aperto la porta di casa e si era allontanato.

Bambino di tre anni scappa di casa, il padre non se ne accorge

La notizia è stata diffusa dalla madre del bambino su Reddit, che si è rivolta al social network per discutere il problema della dipendenza del marito dai videogiochi e di come questa sia diventata un pericolo per i suoi figli. La donna, che vive in una zona rurale della Florida, è madre di due bambini di 3 e 7 anni, entrambi autistici. Lavora come infermiera, con turni di 12 ore al giorno, e siccome non era la prima volta che il piccolo provava ad allontanarsi da casa aveva installato allarmi su porte e finestre per scongiurare il peggio. Ma non sono bastati: il marito, immerso nel suo mondo virtuale, non si è neanche accorto che stessero suonando quando il bambino ha aperto la porta ed è uscito.

«Mio marito ha un problema serio»

«Mio marito - si legge nel post pubblicato su Reddit dalla donna - sembra dare la priorità ai suoi videogiochi più che ai nostri figli e questo mi fa arrabbiare. Siamo entrambi giocatori. A volte gioco un po' quando sono fuori dal lavoro, di tanto in tanto, senza esagerare. Ma quest'uomo se non è a lavoro gioca. Non importa se ha due figli a cui badare, li lascerà davanti alla tv e si chiuderà nella sua stanza a giocare. Chiunque metta in pericolo i propri figli per un videogioco ha un problema serio, per questo gli ho suggerito di vedere un terapista». La donna, che sta valutando di chiedere il divorzio, ha continuato raccontando altre mancanze del marito: dimentica di frequente di andare a prendere il figlio al nido e quando deve occuparsi dei pasti dei bambini anziché cucinare cibo salutare ordina pizza o cibo cinese a domicilio.

La fuga del bambino e l'arrivo della polizia

Ma il culmine è stato raggiunto proprio con la fuga del figlio, della quale non si è accorto neanche quando i poliziotti hanno suonato alla sua porta per riconsegnarglielo. La mamma ha spiegato di aver messo un braccialetto al polso del bambino, così quando gli agenti lo hanno trovato che vagava solo e nudo in strada le hanno telefonato. Lei si è precipitata a casa, e ha trovato il piccolo ancora nell'auto della pattuglia, poiché nessuno aveva aperto la porta. «Entro e cosa trovo? - scrive - Mio marito a porte chiuse che gioca a League of Legends. Ho staccato Internet e ho nascosto il router, e solo allora è uscito». L'uomo si è giustificato dicendo che aveva cominciato a giocare solo dopo aver messo a letto i bambini, ma considerato il rischio corso dal piccolo - che avrebbe potuto essere rapito, ucciso, investito - la moglie gli ha detto di fare le valigie e andarsene. Alla donna, che dice di essere ancora innamorata e di voler provare a salvare il matrimonio ma non prima di un periodo di separazione, è stato consigliato di chiudere la storia con un uomo che non riesce a prendersi cura dei propri figli.

