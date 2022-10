Corre e si scontra giocando con un amichetto: morto sul colpo un bimbo di due anni

Una tragedia inimmaginabile, in un momento di spensieratezza e gioia come solo l'infanzia e le prime scoperte del mondo possono regalare. Un bambino di appena due anni è morto sul colpo dopo essersi scontrato mentre giocava con un altro bambino più grande.

La tragedia

È accaduto a Abarán (Murcia), in Spagna. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, alcuni bambini stavano giocando e correndo in una piazzetta, quando due di loro si sono scontrati. Un bambino più grande e robusto, nell'impatto, ha fatto cadere il più piccolo, di appena due anni, che è caduto all'indietro e ha sbattuto la testa al suolo. Lo riporta 20minutos.es.

Le indagini

Sul posto sono poi arrivati i soccorritori con un'ambulanza, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo, morto praticamente sul colpo. Sul caso sta ora indagando la Guardia Civil: la ricostruzione dei fatti sembra scontata, ma si attende l'esito dell'autopsia per scartare ogni altra possibile ipotesi e chiudere definitivamente un caso tragico e devastante.

