Bambino di sei mesi morto per un problema cardiaco: «I medici pensavano fosse polmonite»

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un neonato di appena sei mesi è stato curato per una polmonite, ma il piccolo aveva seri problemi cardiaci. I genitori accusano il personale sanitario: «».La vicenda si è svolta in un ospedale di Great Yarmouth, nel Regno Unito. Come riporta ilTuttavia, questo fatto non sarebbe stato registrato nelle sue cartelle cliniche in ospedale. Harris è stato sottoposto a esami del sangue e delle urine e dopo quattro settimane è stato fissato un appuntamento con un dietista.Il bimbo però si è aggravato improvvisamente ed è stato portato in ospedale. Un elettrocardiogramma ha mostrato diverse anomalie cardiache, inclusa una frequenza cardiaca elevata, ma Harris non è stato visitato da uno specialista.Un esame post mortem ha mostrato che Harris aveva un'anomalia del cuore che gli aveva causato un grave danno. La madre si è lamentata delle cure carenti ricevute dal figlio. Il rapporto del difensore civico ha concluso che il pool non è riuscito ad agire sui risultati dell'elettrocardigramma e dei raggi X al torace e non ha preso in considerazione la storia e i sintomi di Harris. «».I genitori di Harris, Mary e Ryan, hanno dichiarato: «Non saremo mai in grado di perdonare il James Paget Hospital per i suoi fallimenti, né dimenticheremo il dolore addizionale causato dalla cattiva gestione della nostra denuncia». Anna Hills, amministratore delegato della NHS Foundation Trust degli ospedali della James Paget University, ha dichiarato: «Ora abbiamo implementato le modifiche per garantire che, in futuro, vengano intraprese azioni per garantire un'escalation clinica adeguata in situazioni simili».