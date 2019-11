Tragedia al mercatino di Natale, statua di ghiaccio cade: morto un bimbo di due anni

bimbo di due anni

Martedì 26 Novembre 2019, 16:52

Doveva essere un’occasione di festa, una domenica da trascorrere con i bambini alla ricerca di nuove decorazioni. E invece quella giornata in compagnia si è trasformata in tragedia per una famiglia del Lussemburgo dove unaSecondo una ricostruzione della polizia la scultura è caduta in Place Guillaume II e si è frantumata in mille pezzi che sono schizzati in diverse direzioni colpendo il piccolo. Il bimbo è stato immediatamente soccorso, ma è morto poco dopo in ambulanza.- ha raccontato un testimone - La polizia è arrivata dopo cinque minuti e i soccorritori hanno tentato immediatamente di salvare il piccolo. È stato orrendo, i genitori piangevano disperatamente». Lo scultore francese Samuel Girault, che ha realizzato la statua, è stato interrogato dalla polizia e si è subito difeso: «La scultura non può essere caduta da sola. Sono 19 anni che lavoro il ghiaccio e la base pesava due tonnellate».Il primo ministro Xavier Bettel ha dichiarato su Twitter: «Sono scioccato per l'incidente mortale al mercatino di Natale, dove un bambino ha perso la vita. Le mie profonde condoglianze alla famiglia». La polizia indaga sull’accaduto.