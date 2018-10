Incendio in casa, bambino di sei anni morto tra le fiamme

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi sei anni èla scorsa notte in un: ad andare a fuoco la casa in cui viveva con la famiglia. Il piccolo è stato soccorso dai mezzi d'emergenza accorsi sulla scena, ma è deceduto dopo il trasporto in ospedale.L'incendio è avvenuto nella serata di venerdì ad Ilkeston, nel Derbyshire. Quando i vigili del fuoco sono arrivati all'indirizzo segnalato, hanno trovato il bambino di sei anni gravemente ferito. Il piccolo è stato portato al Queen's Medical Center in ambulanza, tuttavia, è stato dichiarato morto poco tempo dopo. Al momento sono in corso indagini per accertare la causa dell'incendio.Il Derbyshire Fire and Rescue Service ha dichiarato: «Alle 22.39 di venerdì 26 ottobre 2018 i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per un incendio in una casa su Shaw Street West, a Ilkeston. I vigili del fuoco che usavano autorespiratore e getti d'acqua sono entrati nella proprietà e hanno salvato un bambino di sei anni, eseguendo la CPR fino all'arrivo dei paramedici».