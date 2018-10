Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il piccolo Oscar aveva appenaquando morì didopo essere rimasto incastrato con la testa in una delle fessure delche i genitori avevano comprato per lui. Oggi, a distanza di quasi due anni da quel terribile evento, il produttore di quel lettino è stato chiamato a rispondere davanti alla legge. La storia è raccontata dal Telegraph : era il 3 novembre 2016 quandotrovarono il loro piccolo morto nel, con la testa rivolta verso il basso, nella loro casa di York (Gran Bretagna). Ora il rivenditore e, soprattutto, il titolare dell'azienda produttrice, sono ufficialmente imputati. In particolare, la posizione diè particolarmente delicata: l'uomo, infatti, è accusato di averprevisti dalla legge delDurante le indagini, infatti, è emerso che, proprietario dell'azienda produttrice, aveva creato quel lettinoe fabbricati all'estero, che però non garantiscono la sicurezza richiesta dalla legge. In particolare, la distanza tra le varie fessure davanti al lettino erano più distanziate rispetto ai valori fissati dalla legge e questo ha fatto sì che il bimbo, nel sonno, rimanesse incastrato in una posizione che per lui si è rivelata fatale.