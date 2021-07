Bimbo di 3 anni muore durante una visita dal dentista: «Possibile reazione a un farmaco»

Va dal dentista ma muore durante la visita. Un bambino di 3 anni è morto Wichita, nello Stato americano del Kansas, mentre veniva sottoposto a una semplice procedura odontoiatrica si è sentito male e è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Il piccolo potrebbe aver avuto una reazione a un farmaco che purtroppo si è rivelata essere fatale.

Leggi anche > Star di Tik Tok pubblica un video e poi si toglie la vita a 19 anni: il gesto estremo

Abiel Zapata-Valenzuela era dal dentista con i genitori quando si è sentito male, i medici lo hanno immediatamente portato in ospedale dove è stato fatto il possibile, ma non c'è stato nulla da fare. Gli amici della famiglia hanno deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare i genitori in questo momento di grande dolore. Nella descrizione della pagina GoFounMe, la famiglia di Abiel viene descritta come di persone umili e ogni minimo aiuto verrà da loro apprezzato anche per le spese del funerale. Per ora sul caso non è stata aperta alcuna indagine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA