Bambino di 3 anni precipita dal quarto piano e muore: «Era appena tornato a casa dalla sua festa di compleanno»

Cremona, bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo

Venerdì 8 Novembre 2019, 13:14

Torna a casa dalla suao ma. Un bambino di, Edward Popadiuc, è morto subito dopo essere tornato a casa dopo la festicciola di compleanno trascorsa insieme ai suoi amici della scuola materna. Entrato nel suo appartamento a Bridge Court, nel quartiere di Harrow di Londra, èed è precipitato dal quarto piano morendo quasi sul posto.Il bambino aveva iniziato da poco la scuola materna, così, come spesso accade tra i bambini che compiono gli anni, con la famiglia aveva scelto di fare i festeggiamenti del suo terzo anno di età con i compagni di classe. Era stato un giorno di gioia in cui il bambino, come testimoniano anche gli scatti sui social, si era molto divertito. Tornato a casa però è precipitato dalla finestra per cause ancora da accertare.Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito la mamma del bimbo gridare e chiamare i soccorsi, immediatamente giunti sul posto i sanitari hanno trasportato Edward in ospedale dove però è deceduto due ore dopo. Ora sono in corso le indagini per capire se ci sono dei responsabili nella tragedia, come riporta anche il Daily Mail , potrebbe esserci stato un guasto nella finestra da cui è precipitato il piccolo