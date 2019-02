Chiamano l'ambulanza per tre volte, ma non arriva: bimbo di 6 anni muore per un blocco intestinale

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per tre volte hanno, ma per tre volte si sono visti rifiutare i soccorsi. Sebastian Hibberd è morto per un, proprio perché la famiglia è rimasta inascoltata per tre volte. Notando che il bambino distava peggiorando i familiari hanno chiesto un intervento sanitario, ma l'operatore ha ritenuto la cosa non così grave e ha negato l'invio dell'ambulanza.Secondo quanto riporta il Mirror, alla quarta chiamata il bimbo è passato dall'essere un codice verde a essere un codice rosso e i soccorsi sono giunti sul posti. La diagnosi era di un blocco intestinale, ma purtroppo è arrivata troppo tardi: per tutto il fine settimana Sebastien aveva avuto forti attacchi di vomito e diarrea, così la famiglia, di Plymouth, nel Regno Unito, si è preoccupata.Dopo il ricovero in ospedale il bambino non ce l'ha fatta ed è subito scatta un'inchiesta che ha dimostrato come dei soccorsi più tempestivi avrebbero potuto fare la differenza e salvare Sebastien. La famiglia si sta battendo perché vengano riconosciute le colpe agli operatori che hanno negato l'aiuto al figlio, anche se purtroppo nessuno potrà restituirgli la sua giovanissima vita.