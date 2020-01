Bambino migrante di dieci anni trovato morto nel carrello di un aereo

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 15:05

«di una decina d'anni» è statodiatterrato all'aeroporto di Parigi Roissy Charles de Gaulle nella regione di Abidjan, in Costa d'Avorio. Lo si apprende da fonti della polizia.«Air France conferma che il corpo senza vita di un clandestino è stato scoperto nel pozzo del carrello di atterraggio dell'aereo che esegue il volo AF703 che collega Abidjan (ABJ) a Parigi-Charles de Gaulle il 7 gennaio 2020», scrive in un tweet la compagnia aerea. «La compagnia esprime la sua compassione e deplora questo dramma umano. È in corso un'indagine».L'aereo, un Boeing 777, era decollato da Abidjan ieri sera, atterrando poi poco dopo le 6 di questa mattina a Parigi. In un comunicato, Air France, che conferma la morte di un «passeggero clandestino» senza precisare, si rammarica per il «dramma umano». Il corpo è stato scoperto in fondo al carrello d'atterraggio, secondo fonti dell'inchiesta. Una fonte della sicurezza della Costa d'Avorio - intervistata dalla AFP - ha osservato che «al di là del dramma umano, è la dimostrazione di una grossa breccia nella sicurezza all'aeroporto di Abidjan».Negli ultimi anni sono diversi i clandestini, soprattutto adolescenti provenienti dall'Africa, ritrovati morti di freddo o schiacciati nei meccanismi del carrello di atterraggio. La temperatura - tra i 9.000 ei 10.000 metri, la quota raggiunta dagli aerei di linea - scendono al di sotto dei -50 gradi e l'alloggiamento del carrello non è né riscaldato né pressurizzato.