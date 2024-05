Il più giovane artista al mondo ha un anno: Ace entra nei Guinness dei Primati con i suoi quadri colorati e astratti

di Morgana Sgariglia

Così piccolo e già Picasso. Un bambino ghanese di un anno è diventato l'artista più giovane al mondo secondo il Guinness dei Primati. Si chiama Ace-Liam Nana Sam Ankrah del Ghana, e probabilmente ha preso la sua vena creativa dalla sua mamma artista, Chantelle Kuukua Eghan, che ha condiviso la notizia del record sui social media.

«Mio figlio Ace Liam è ufficialmente il detentore del titolo Guinness dei Primati come artista più giovane. Grazie, Ghana, per il tuo sostegno nel rendere tutto questo possibile», ha scritto su X. Mamma e figlio hanno ricevuto anche i complimenti della First Lady ghanese, Rebecca Akufo-Addo, a cui hanno consegnato il quadro su commissione da lei richiesto.

Ace ha battuto il bambino precedente che deteneva il record: lo statunitense Dante Lamb, artista a tre anni nel 2003.

Come esegue i dipinti

I dipinti di Ace-Liam sono realizzati con una tecnica spontanea in cui sparge con mani e corpo la vernice acrilica sulla tela per creare opere d'arte astratte uniche.

Le creazioni di Ace sono state messe per la prima volta in vendita. Ha partecipato alla sua prima mostra collettiva, "The Soundout Premium Exhibition", nel Museo della Scienza e della Tecnologia in Ghana, dove sono state esposte e messe in vendita dieci delle sue opere d'arte create quando aveva tra i sei mesi e un anno e quattro mesi d'età.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA