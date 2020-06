Bambino di un anno e mezzo tenuto chiuso in gabbia: intorno a lui animali, armi e marijuana

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 20:20

Undi un anno e mezzoper cani chiusa a chiave, e intorno a lui animali, armi e marijuana. Questa la scoperta choc fatta ieri mattina dalla polizia, intervenuta per salvare un animale maltrattato dai padroni.È accaduto nella Contea di Henry, nel Come spiega il sito di informazione locale NewsChannel5 , la famiglia delviveva completamente isolata in una zona rurale, senza le minime norme igieniche. Il piccolo veniva segregato all'interno dellacon tutti i suoi, insieme ad altre gabbie in cui c'eranodi ogni genere: decine di cani e gatti, ma anche centinaia di topi da dare in pasto ad un boa di tre metri e ad altri serpenti, polli, conigli e altri roditori. Tutti stipati nello stesso spazio in cui, intrappolato, si trovava anche il bambino.«Non ho mai visto niente di simile», ha spiegato lo sceriffo della Contea di Henry. All'interno della casa la situazione era infatti di degrado totale: stanze sporche e piene di escrementi di cane, scarafaggi e, in un punto, addirittura il pavimento mancante. Nel corso dell'ispezione sono state rinvenute e smaltite anche diverse carcasse di cani, oltre a 17 armi, 127 piante di marijuana.La polizia ha, un 46enne e una 42enne, e il, di 82 anni: le accuse sono di maltrattamenti su minore e su animali, detenzione illegale di armi, produzione e possesso di droga.