Il bambino di 8 mesi assume eroina e va in overdose ma la madre non chiama i soccorsi: «Ero spaventata, sono una brava mamma»

Mercoledì 6 Novembre 2019, 22:41

Ha lasciato che ile andasse insenza nemmeno chiamare un'ambulanza. Sierra Rose Toroitich, 25 anni, si è addormentata accanto allasciando nel letto delle pasticche di eroina. Il bambino le avrebbe assunte e sarebbe andato in overdose ma la madre non ha fatto nulla per salvargli la vita.La donna si trovava in un hotel a Dickinson, nel Dakota del Nord, pare avesse fumaro marijuana prima di addormentarsi e quando si è svegliata si è accorta che il bambino stava molto male. Ha scelto però di non chiamare aiuti, fino a quando il padre del piccolo non è entrato nella stanza e lo ha visto agonizzante. A quel punto sono stati chiamati i soccorsi, il bambino aveva smesso di respirare, ma fortunatamente è stato salvato.La donna è stata arrestata e accusata di omicidio, in aula, durante il processo, ha spiegato di essere rimasta paralizzata dalla paura, di amare i suoi bambini e di considerarsi una buona madre. Il giudice a giorni emetterà la condanna definitiva, ma, come riporta Metro, è stato già stabilito che non potrà avere alcun contatto con nessuno dei suoi tre figli.