Bambino di 10 anni rischia di perdere le gambe dopo aver avuto il Covid: ecco cosa è successo

Dovrà subire l'amputazione delle gambe a causa del Covid. Dae’Shun Jamison, un bambino di 10 anni di Shelby, Michigan, negli Usa, ha sviluppato una rara patologia dopo aver contratto il coronavirus. I medici sono stati costretti ad amputargli la gamba destra e lo stesso potrebbe accadere con la sinistra.

Il Covid e i sintomi della malattia

Il bambino si è ammalato di Covid a dicembre, inizialmente sembrava una forma molto lieve di virus, che sembrava essere guarita in un tempo relativamente breve. Dopo la guarigione però il piccolo ha iniziato a lamentare diversi malesseri e un persistente mal di testa, così la mamma lo ha portato in ospedale dove i medici hanno fatto analisi approfndite che hanno portato alla diagnosi di una condizione chiamata MIS-C, una malattia che ha attaccato i suoi organi vitali e ridotto l'apporto di ossigeno agli arti, come riporta la stampa locale.

Sindrome infiammatoria multisistemica

Il bimbo soffre della sindrome infiammatoria multisistemica, puttosto rara che si sviluppa soprattutto nei bambini. La patologia potrebbe essere stata scatenata dal Covid a seguito della risposta immunitaria dell'organismo del piccolo che ha portato all'infiammazione di varie parti del corpo, incluso il cuore, polmoni, reni, cervello, pelle, occhi o organi gastrointestinali. Gli esperti, studiando il caso, hanno confermato che non sono spesso chiari i motivi che portano allo sviluppo di questa patologia, ma da quanto osservato negli ultimi mesi molti dei bimbi colpiti dalla condizione avevano avuto il coronavirus.

