Bambino vede i colori per la prima volta con gli occhiali speciali ricevuti per il compleanno: la sua reazione strappa il cuore

di Lara Rolandini

Jude, sicuramente, non dimenticherà mai il suo decimo compleanno, il giorno in cui, per la prima volta nella sua vita, è riuscito a vedere i colori dei palloncini sparsi nel salotto, il colore dei suoi vestiti e dei mobili di casa sua e i colori che prima non sapeva esistessero, o almeno non aveva mai avuto modo di assaporare con i propri occhi, ma solo tramite i racconti altrui. Jude, infatti, è daltonico, ma ora, può vedere come tutti gli altri bambini grazie a uno speciale paio di occhiali.

La storia

La storia di Jude, un bambino di 10 anni del New Mexico, Stati Uniti, ha commosso il web e il video in cui scopre il mondo a colori, ha fatto il giro dei social. La mamma e il papà, infatti, per il suo compleanno, hanno deciso di regalargli un paio di occhiali che sono stati pensati apposta per chi è daltonico e, quindi, permettono a chi li indossa di vedere in modo normale e di ridimensionare (almeno un po') il problema alla vista di cui soffre.

Il video che ha fatto commuovere tutti inizia con Jude che cerca, tra i palloncini colorati, il suo regalo di compleanno. Ad un certo punto il bambino trova una scatola rivestita con della carta da regalo che, una volta rimossa, svela il pensiero dei genitori.

Jude grida di gioia e, piangendo, corre ad abbracciare la mamma: «Grazie», le dice mentre si sente in sottofondo il papà che si commuove.

Jude, poi, prova gli occhiali e guardando i palloncini dice: «Sono bellissimi», con tutta la famiglia che lo guarda piangendo di gioia.

I commenti sui social

Il video di Jude ha raccolto migliaia di like e di commenti, e moltissimi utenti hanno commentato con parole molto dolci la reazione commovente del bambino che, finalmente, potrà godersi la sua vita a colori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 18:07

