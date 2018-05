Passeggia con mamma, bimbo di 5 anni colpito da una palla finita fuori campo

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tragedia sfiorata e un incidente che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche, quello che è accaduto ad un, colpito eda unafinita fuori campo a, città inglese nella contea del Dorset. Il piccolo H.B., infatti, si trovava in strada insieme alla mamma e alle due sorelle maggiori, due gemelle di 12 anni, quando è stato raggiunto dalla palla, che aveva superato sia la recinzione, sia gli alberi posti immediatamente all'esterno. Il bimbo ha rischiato seriamente di rimanere sfigurato.La palla da cricket, infatti, ha colpito il bambino in fronte, a pochissima distanza dalla tempia, causandogli una, une il naso decisamente gonfio. Come riporta il Telegraph , è ancora presto per stabilire quanto gravi siano i danni riportati dal bambino, che dopo l'incidente ha iniziato ad accusareche potrebbero anche rivelarsi permanenti. La mamma,, ha chiesto maggiore sicurezza: «Se solo la palla avesse colpito mio figlio qualche centimetro più in là, oggi lui non sarebbe qui. Non sappiamo se tutto tornerà al meglio, ma voglio che non accada più, a nessuno». Per questo motivo la donna, 41 anni, ha chiesto alladi modificare la recinzione che divide il campo da cricket dalla strada adiacente, quella dove si trovava il bambino al momento dell'incidente.I vertici della scuola hanno immediatamente chiesto scusa per lo spiacevole episodio, spiegando però che è impossibile modificare la recinzione anche a causa di alcuni vincoli paesaggistici. Per questo motivo, hanno fatto sapere dalla Poole Grammar School, quel campo da cricket sarà smantellato e gli alunni potranno allenarsi e gareggiare in un altro campo, situato all'interno della struttura e decisamente più lontano dalla strada.