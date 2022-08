Bambino di 15 mesi cade con la testa in un secchio e muore: era solo in casa con i fratellini

Cade con la testa in un secchio di acqua e muore. Un bambino di 15 mesi, Ryan Gabriel Moreira Vieira, è caduto con la testa dentro un secchio di acqua mentre si trovava in casa con i due fratellini. I piccoli erano stati lasciati soli dalla madre che era andata al mercato.

I fratellini hanno tentato di salvare il piccolo

I fatti si sono svolti a El Salvador, in Brasile. Il piccolo è caduto con il capo dentro il secchio con l'acqua e nonostante i ripetuti tentativi dei fratelli di salvarlo purtroppo non è riuscito a sopravvivere.

I bambini sono andati persino da un vicino a chiedere aiuto ma non è servito a nulla.

La polizia sta indagando sul caso per capire la dinamica dell'incidente e per cosa fosse usato il secchio in cui è morto il bambino.

L'incidente

Non è il primo incidente simile che avviene nella zona, lo scorso aprile una bambina era morta sempre cadendo dentro un secchio pieno di acqua. In quel caso la piccola si trovava in casa con il padre che stava pranzando e si è distratto per qualche minuto. La bimba fu portata in ospedale ma morì poco dopo.

