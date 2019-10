Bambino di 9 anni cacciato da scuola e lasciato a 4°C. La chiamata alla polizia: «È scomparso»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:29

La sua unica 'colpa' era quella di essersienergicamente di alcunima, di tutta risposta, un, alunno di una scuola elementare, si era vistocon la forza, restando all'esterno dell'edificio ae con una temperatura esterna di. È questa la dura accusa della famiglia di K.S., un bambino diche frequenta la scuola elementare John Fiske: i genitori hanno infatti deciso di fare causa all'istituto per il trattamento ricevuto dal figlio. Come riporta ABC News , l'episodio risale allo scorso mese di: il bambino, che si era lamentato di essere stato vittima di alcuni bulli, era stato, fuori dalla scuola, da un addetto alla sicurezza dell'istituto. Secondo la famiglia di K.S., le porte sarebbero poi state chiuse per impedire al bambino di rientrare nell'edificio. Il piccolo, poi, sarebbe stato trovato tremante e in lacrime, dopo che la scuola aveva denunciato la sua scomparsa: nella prima telefonata al 911, i responsabili dell'istituto avevano detto che il bambino era uscito di sua spontanea volontà ed era sparito.Dopo la denuncia dei genitori, la scuola, ha ammesso parzialmente le proprie colpe, facendo sapere però che si trattava di una punizione per il bambino, che sarebbe andato in escandescenze e si sarebbe mostrato piuttosto violento. Un video registrato dalle telecamere di sicurezza dell'istituto, però, smentirebbe questa tesi. I legali della famiglia fanno sapere: «A trovarlo in strada sono stati alcuni agenti di polizia, ma quello che non è accettabile è lasciare un bambino così piccolo al freddo e in strada, in uno dei quartieri più pericolosi di tutta la città di Chicago».