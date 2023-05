Gita scolastica si trasforma in tragedia: il corpo di un bambino di 11 anni trovato in una grotta. «Sono usciti nonostante il maltempo»

di Redazione web

Una gita scolastica si è trasformata in tragedia a causa del maltempo: l'escursione di 15 studenti di 11 anni accompagnati da due supervisori è terminata con il ritrovamento in una cava del cadavere di uno dei bambini. L'ellerta per la scomparsa del piccolo era stata lanciata nella mattinata di martedì, mentre il ritrovamento del corpo è avvenuto nella tarda serata.

I ragazzi in gita nonostante il maltempo

La gita alle grotte per il gruppo di studenti della Whangarei Boys High School, in Nuova Zelanda, era stata programmata per martedì e neanche gli avvisi di avverse condizioni meteo sono serviti a far desistere la scolaresca e i suoi accompagnatori. Inizialmente, il programma prevedeva di fare arrampicata su roccia nella zona della cava di Abbey, ma a causa del maltempo i ragazzini si sono limitati a una escursione lungo i torrenti. L'area, però, è stata colpita da una vera e prorpria inondazione, con 60 millimetri di pioggia caduti in tre ore.

Il bambino trascinato dalla corrente

La scolaresca è stata sorpresa dal temporale, e alcuni ragazzi sono stati trascinati per diversi metri dalla piena dei torrenti.

La polemica

La scomparsa dello studente ha causato costernazione e rabbia nella comunità del Northland, con molti dubbi sul perché il viaggio sia andato avanti. C'è polemica anche sulla gestione del tragico avvenimento da parte della polizia locale e della scuola stessa: la mamma di uno dei ragazzi in gita ha denunciato ai media locali che ai ragazzi era stato intimato dalle forze dell'ordine di non rispondere al telefono alle chiamate dei genitori in ansia per le loro sorti, poiché sarebbe stato compito della scuola avvertire tutte le famiglie coinvolte con una e-mail.

