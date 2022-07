Cinque bambini sotto i 12 anni costretti a vivere tra rifiuti ed escrementi: condannati i genitori mostri

Costringono 5 bambini a vivere tra rifiuti e i loro stessi escrementi e vengono condannati. Lee Carnell, 32 anni, e la sua compagna, Sarah Lamb, 33 anni, hanno lasciato i loro cinque figli per anni abbandonati a loro stessi, costringendoli a vivere in una casa piena di rifiuti e tra i loro stessi escrementi.

I bambini erano costretti a vivere in una casa con soli 4 letti, pur essendo in 7. I più piccoli avevano il pannolino sporco per giorni, le feci erano attaccate persino al muro e i più grandi non venivano mandati a scuola per giorni. Quattro bambine e un bambino, tutti di età sotto i 12 anni, hanno subito questo orrore per mesi fino a quando la coppia non è stata denunciata.

I piccoli non ricevevano cure mediche da mesi, erano costretti a mangiare cibo avariato, avevano gravi problemi ai denti, non erano mai stati vaccinati e avevano importanti ritardi scolastici, alcuni di loro non sapevano nemmeno parlare bene. Quando hanno scoperto le condizioni in cui si trovavano i servizi sociali li hanno presi in carico sottraendoli ai genitori che sono finiti in carcere con l'accusa di negligenza. Ora la coppia è stata condannata dopo che il giudice ha definito irreversibili i danni psicologici causati dalla coppia ai minori.

