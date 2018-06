Bimbo resta dieci ore davanti al videogame: dimentica di andare in bagno e rischia di morire

I bambini stanno sviluppando problemi di salute a lungo termine a causa del tempo trascorso a giocare o incollati ai dispositivi. Jo Begent, un consulente pediatrico britannico, lancia l'allarme a un convegno dopo che un ragazzo di dieci anni era entrato nel suo studio con una deformazione così grave che all'inizio lui l'aveva scambiata per un tumore.



Un ulteriore esame ha rivelato, come rivela in Inghilterra il sito del Daily mail, che il bambino aveva l'intestino dilatato perché si non era andato in bagno per poter continuare a giocare. Il ragazzo stava giocando a World of Warcraft, Call of Duty e FIFA per otto ore di fila, ha detto il dottor Begent, che lavora presso l'University College London Hospital, e che ha raccontato: "Stavo facendo la mia clinica pediatrica generale un giorno e un ragazzo è entrato, un bambino di dieci anni zoppicando e con un aspetto davvero scadente.

Aveva una massa che usciva dal suo bacino e mi sono fatto prendere dal panico e mi chiedevo se avesse un tipo di cancro".



I controlli hanno rivelato che aveva una costipazione spaventosa e che il suo intestino si era dilatato. "Il suo muro vescicale era addensato - rivela -. Quando ho approfondito la storia, questo ragazzo giocava con i giochi elettronici così tanto che la sua vescica e l'intestino erano deformi perché aveva smesso di andare al bagno. Disse che era stato distratto dai giochi e che aveva ignorato gli impulsi corporei di base".

Un aumento esponenziale dei casi negli ultimi anni. Ha aggiunto: "I problemi legati al sonno e all'obesità sono le cose che abbiamo iniziato a notare, ma questi problemi di salute fisica più profondi stanno aumentando."

Alcuni bambini rischiano di essere colpiti dagli ormoni perché non dormono abbastanza. In casi drammatici, dottor Begent crede che le ragazze che ignorano i pasti per rimanere incollati ai loro dispositivi e così potrebbero essere a rischio di arrestare il loro sviluppo.