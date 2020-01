Bambini lanciano palle di neve contro le auto in corsa: un automobilista gli spara, due feriti

Un uomo ha sparato almeno cinque colpi di pistola a un gruppo di bambini che lanciavano palle di neve in un quartiere del Wisconsin, negli Stati Uniti, dopo che uno di loro aveva colpito la sua auto che passava. Due di loro, una bimba di dodici e un ragazzo di tredici anni, sono rimasti feriti seppur non in pericolo di vita.



La giovane è stata colpita due volte mentre il ragazzo ha subito un colpo. Entrambi sono stati ricoverati in un ospedale locale. Seconto i vicini l'autista ha sparato fino a cinque colpi ai bambini. La polizia ha affermato che «un'indagine preliminare indica che entrambe le vittime erano con un gruppo di giovani che lanciavano palle di neve contro le automobili» che attraversava il quartiere.



Al momento non sono stati effettuati arresti anche se la polizia sta esaminando le riprese della videosorveglianza domestica del quartiere che potrebbero aver catturato le immagini.

