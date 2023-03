«Metto a letto mio figlio alle 16.30 e dorme fino alle 6 del mattino. Le altre mamme mi dicono che sono crudele»

di Redazione web

Bambini e sonno, un binomio che per alcuni genitori rappresenta un vero e proprio incubo. Sono tante le correnti di pensiero a riguardo, ognuno ha la propria visione della genitorialità e guai a giudicarla. Eppure la mamma di un bambino di 18 mesi si è sentita definire "crudele" per aver detto - in un video pubblicato su TikTok - che in alcune occasioni mette il figlio a dormire alle 16.30, e non per il pisolino pomeridiano.

Il bambino che va a dormire alle 16.30

La Tiktoker Danielle Mitchell ha spiegato di anticipare regolarmente l'ora della nanna per suo figlio alle 17:30 per evitare di dover affrontare i suoi scoppi d'ira la sera, e che in alcuni casi arriva anche alle 16:30. La messa a letto super anticipata - ha continuato - avviene quando dall'asilo nido le comunicano che il bambino non ha fatto il pisolino pomeridiano, poi lei - ha spiegato - può dedicarsi ad altre attività come andare in palestra. «L'abbiamo portato subito a casa - ha spiegato - gli abbiamo dato da mangiare, abbiamo fatto il bagno e siamo andati a letto immediatamente. Ha 18 mesi e il sonno è incredibilmente importante per i bambini in generale, ma una volta che sono stanchi e irritabili, non ha senso cercare di tenerli svegli. Se cerco di tenerlo sveglio fino all'ora di andare a letto, dalle 19:00 alle 19:30, dormirà peggio durante la notte. Mi è già capitato di metterlo a letto alle 16:30 e dormirà almeno fino alle 6 del mattino successivo. Fanculo le regole: fai solo ciò che è meglio per tuo figlio».

I commenti dei genitori

Il video ha collezionato quasi un milione di visualizzazioni su TikTok, e migliaia di commenti. L'argomento è molto sentito dai genitori con figli piccoli, e i pareri riguardo la messa a letto anticipata sono stati discordanti. Un utente ha detto: «Come proprietario di un asilo nido, ti ringrazio. Il giorno dopo vivrà un'esperienza straordinaria. I bambini hanno bisogno di riposare». «La maggior parte dei bambini ha bisogno di 10-14 ore di sonno, quindi stai facendo la cosa giusta per il tuo bambino», ha aggiunto un altro utente. Un terzo utente ha detto: «Sì! Overtired = più risvegli notturni per noi. La mia vita è costruita attorno al sonno di mio figlio per ora e mi va bene così».

Tuttavia, non tutti si sono trovati d'accordo con il metodo della mamma Tiktoker: alcuni le hanno rimproverato che, così facendo, non trascorra del tempo di qualità con il suo bambino. Un utente ha detto: «Sono pronto a tutto per una buona notte di sonno, ma le 17:30 sono crudeli». «Non vedete nemmeno vostro figlio, è pazzesco per me», ha aggiunto un altro utente. Un altro utente ha detto: «Mio figlio sarebbe pronto per festeggiare alle 23:00».

