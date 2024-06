«Per non far piangere i bambini in aereo allattateli o fategli mangiare ghiaccio»: i consigli del capitano che fanno infuriare i genitori

di Redazione Web

Prendere un aereo può causare diversi disagi, soprattutto ai più piccoli. Se adulti e giovani riescono a sopportare gli sbalzi di pressione e l'attesa di atterrare, non sempre i bambini riescono a non lamentare le orecchie tappate e il lungo viaggio. Così iniziano a piangere, nella speranza di trovare un po' di sollievo al proprio malessere. Ma ciò causa soltanto fastidio ai passeggeri, che non riescono a riposare o a godersi il viaggio a causa dei capricci dei più piccoli.

Così un capitano, dopo anni di esperienza e di voli, ha voluto condividere qualche consiglio da dare a tutte le mamme a tutti i papà che vogliono affrontare un viaggio in aereo insieme ai propri bambini.

Dall'allattamento al cubetto di ghiaccio: tutti i consigli

Il suo nome è Jimmy Nicholson e ha avuto l'opportunità di guidare gli aerei di diverse compagnie.

«Per calmare i vostri piccoli, potreste allattarli al momento dell'atterraggio - ha spiegato nel video - il movimento permette di far stappare le orecchie. Oppure, provate a far succhiare ai bambini un cubetto di ghiaccio».

Le polemiche

Il consiglio dei cubetti di ghiaccio, però, ha scatenato diverse reazioni da parte delle mamme e dei papà. Sotto al video, alcuni hanno scritto: «È rischioso far succhiare del ghiaccio ai bambini, perché rischiano di soffocare». Così, alcune mamme hanno deciso di dare altri consigli, molto diversi da quelli del capitano: «Abbiamo provato a utilizzare delle cuffie per il viaggio. Gliele abbiamo messe e i bambini hanno dormito per tutto il tempo».

