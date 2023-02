Le bambine in equilibrio sui tacchi e una gamba sola: social scatenati. «È violenza», «no, imparano a sfilare»

di Redazione Web

Ragazzine giovanissime, in alcuni casi bambine, che restano in piedi su tacchi altissimi e cercano di stare in equilibrio su una sola gamba: un esercizio che dovrebbe servire a riuscire ad andar bene sui tacchi, ma che ha fatto discutere parecchio, dopo la pubblicazione di un video che è diventato virale su Instagram.

Tra i commenti, non tutti sono teneri con la 'ideologia' della scuola: "Indossare tacchi così alti in giovane età creerà molti problemi in futuro", dice una donna. "Terribile che queste bambine assumano pose e ruoli da adulte - scrive un'altra - lasciate in pace la loro infanzia, non ci sono leggi che tutelino l'innocenza dei bambini? Non so chi è peggio, se la istruttrice o i genitori". "Smettetela di sessualizzare i bambini", dice un'altra.



La scuola thailandese 'per l'autostima'

A pubblicare le immagini lo Sharp Sharp Studio, un istituto thailandese per lo sviluppo della personalità, si legge sul suo sito web. In parole povere, una scuola che insegna come camminare, stare in piedi, comunicare, stare a tavola, e avere autostima, per avere vantaggi in termini di coraggio nel prendere decisioni e avere obiettivi chiari nella vita. Una buona personalità - recita il claim della scuola - può creare felicità.

