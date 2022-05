Le bambine raggiungono la pubertà anche a 6-7 anni: l'allarme dagli Usa. «Rischio ansia e cancro»

Le bambine americane stanno ora raggiungendo la pubertà anche a 6-7 anni, un fenomeno che gli scienziati ritengono possa essere collegato a obesità infantile, prodotti chimici e stress. Gli esperti hanno spiegato che negli Usa l'età media scende a dieci anni, con le ragazze afroamericane che subiscono il processo in media un anno prima rispetto alle coetanee.

Le bambine che raggiungono la pubertà molto presto corrono un rischio maggiore di sviluppare più tipi di cancro oltre a soffrire di problemi di salute mentale come depressione o ansia. Il fenomeno è stato rilevato per la prima volta da Marcia Herman-Giddens, esperta di salute pubblica presso l'Università della North Carolina, quando ha iniziato a raccogliere dati su oltre 17.000 ragazze a metà degli anni Novanta. Ha scoperto che l'età media della pubertà stava diminuendo, scendendo a dieci anni, con alcune che si sviluppavano già a sei anni.

«Non credo ci siano molte polemiche sul fatto che l'obesità sia un importante contributo alla pubertà precoce», ha detto al New York Times Natalie Shaw, endocrinologa pediatrica presso il National Institute of Environmental Health Sciences, sottolineando peraltro di credere che ci siano pure altri fattori. Uno, ad esempio, può essere la prevalenza di sostanze chimiche presenti nella plastica a cui sono esposte le ragazze: gli ftalati sono utilizzati in molte materie plastiche per renderle più durevoli, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

E una maggiore quantità di stress potrebbe giocare un ruolo: gli esperti sanno già che le ragazze che subiscono abusi sessuali hanno maggiori probabilità di vivere una pubertà precoce. Durante la pandemia hanno poi notato un aumento delle segnalazioni di pubertà precoce nelle ragazze di tutto il mondo, segno che il periodo estremamente stressante stava innescando il fenomeno.

