Ragazza violentata dal nonno a 13 anni, la giovane denuncia e la famiglia l'abbandona: «Tutte bugie»

Jade Edwards, mamma di 23 anni di Liverpool, ha trovato oggi il coraggio di raccontare quello che è stata costretta a subire a lungo dal nonno, Joseph di 69 anni quando trascorreva i pomeriggi con lui in casa.Per anni Jade ha subito, fino a quando nel 2015, mostrando i print delle loro chat su Facebook, non ha potuto denunciare quello che aveva subito. L'uomo approfittava delle assenze della nonna, o di quando la donna faceva dei riposini, per violentarla. Dopo la denuncia però la giovane ha visto la famiglia sbatterle una porta in faccia: nessuno credeva alle sue parole e credevano volesse incastrare un uomo che le aveva sempre voluto bene.Poi è arrivata la condanna, come riporta il Daily Mail , e il nonno è finito in carcere con una condanna a 15 mesi di reclusione, lo scorso ottobre del 2018. La ragazza oggi ha trovato il coraggio di raccontare: «Ha cominciato a baciarmi e a toccarmi, mentre io piangevo e non sapevo cosa fare. Ero umiliata e spaventata». Il nonno le diceva di mantenere il segreto, sosteneva di essere innamorato, di amarla al punto di non riuscire a fermarsi, fino a quando Jade non ha compiuto 16 anni e ha deciso di parlare.La sua denuncia le è costata molto cara, allontanata da tutta la famiglia, ma lei non rimpiange nulla: «Ora sto cercando di andare avanti con la mia vita, lo devo ai miei due bambini. Forse ho perso per sempre la mia famiglia, ma ciò che conta è che abbia trovato il coraggio di parlare».