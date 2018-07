Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Irrompe durante unasei bambini. Una di loro, la piccola Ruya Kadir, di soliè morta nell'attacco. La bimba era la protagonista della festa, stavail suo terzo anno di vita. Anni difficili, a partire dalla fuga dall'Etiopia con la mamma, che l'aveva portata a Boise, nello Stato dell’Idaho.Proprio in questo percorso ha conosciuto il suo assassino, Timmy Kinner, 30 anni, un uomo che era stato per breve tempo ospite nel complesso residenziale in cui viveva Ruya. La bimba è stata portata immediatamente in ospedale, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. Altri 5 bambini, di età compresa tra i 4 i 12 anni sono stati gravemente feriti e con loro 3 adulti che hanno provato a metterli in salvo dall'attacco folle.Il 30enne era stato allontanato dai residence per il suo atteggiamento, così ha deciso di vendicarsi colpendo i più deboli. La sera è tornato al palazzo con un enorme coltello e ha inziato ad avventarsi contro i bambini innocenti. «Diversi di loro hanno tagli sul viso che richiedono interventi chirurgici e chirurgia ricostruttiva. C'è almeno una lesione spinale che potrebbe causare anche una paralisi e tantissime altre ferite da taglio», ha dichiarato il responsabile del complesso che si occupava di accogliere rifugiati politici al Daily Mail Ruya era arrivata negli Usa con sua mamma, che era stata uccisa quando era ancora piccolissima da altri membri della comunità. Gli assistenti stavano cercando di dare a lei e ad altri bambini un futuro migliore, ma purtroppo, almeno per la piccola, non sarà così.