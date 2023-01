Bambina di 9 anni trova un raro dente di megalodonte, scoperta unica: «Era il mio sogno» FOTO

La scoperta più emozionante nel giorno di Natale. Una bambina di 9 anni ha trovato un raro dente di megalodonte su una spiaggia del Maryland. La piccola Molly Sampson era in vacanza con la famiglia, a pochi passi da una spiaggia dove suo padre, da bambino, aveva recuperato più di 400 fossili, per lo più piccoli denti. Emularlo era il suo sogno. E ci è riuscita.

Scoperta unica

La scoperta è stata fatta nella spiaggia di Calvert Beach. La bambina si è messa alla ricerca di fossili, equipaggiata soltanto con i suoi stivali da pescatore e tanta buona volontà. È entrata in acqua e si è messa a scavare, finché non ha incontrato il dente di 13 centimetri appartenente all'ormai estinta specie di squalo Otodus megalodon. Il curatore di un museo marino locale lo ha definito «un ritrovamento unico nella vita». La signora Sampson ha dichiarato alla CBS: «Ha sempre voluto trovare una 'Meg', e per qualche motivo è accaduto la mattina di Natale».

Cosa è il megalodonte

Il megalodonte - che in greco significa "grande dente" - ha vissuto nei mari di tutto il mondo fino alla sua estinzione, avvenuta almeno 3,5 milioni di anni fa. Con una lunghezza di oltre 20 metri, questa specie non era solo lo squalo più grande del mondo, ma anche uno dei pesci più grandi mai esistiti.

