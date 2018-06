Tre anni, si perde nel campo di mais e passa la notte fuori vegliata dal suo Yorkshire terrier

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bambina di 3 anni è stata ritrovata - a dodici ore dalla scomparsa - in un campo di mais non lontano da casa. Era addormentata e a vegliare su di lei c'era il piccolo cane di casa, uno Yorkshire terrier, Fat Heath.E' accaduto a Quinlin, contea di Butler Missouri giovedì notte. Ramy Elliot - questo il nome dellal bimba - era sfuggita al controllo dei genitori intorno alle otto di sera, è stata ritrovata il mattino seguente dopo che sulle sue tracce si erano messi, oltre agli agenti dellal polizia locale, oltre cento volontari e due elicotteri.Ramy è stata portata nel vicino ospedale Black River Medical Center, ma no ha riportato ferite, solo qualceh puntura di zanzara.