Bambina stuprata a dodici anni da un branco di 11 uomini: l'orrore durante il Carnevale

Unasarebbe stata violentata da undurante lo scorso Carnevale in Brasile, nella favela di Morro do Carvao, nella periferia di Rio de Janeiro: la polizia brasiliana ha oggi arrestato quattro uomini che farebbero parte del gruppo, che avrebbe portato la 12enne in una casa abbandonata per poi. Almeno due dei quattro detenuti, che hanno fra 19 e 31 anni, hanno precedenti penali.La ragazzina, di cui non è stata resa nota l'identità, ha raccontato che era uscita di casa per andare a un «baile funk» - discoteca della favela - con delle amiche quando è stata bloccata da un uomo, che l'ha portata dal capo dello spaccio di droga nel locale, che l'avrebbe. Successivamente, secondo il suo racconto, sarebbe stata violentata da 11 uomini alcuni dei quali hanno anche filmato lo stupro, facendo poi circolare il video sui social.