Bambina di 11 anni scompare nel nulla, i genitori denunciano la scomparsa solo un mese dopo: arrestati

La figlia sparisce nel nulla ma i genitori ne denunciano la scomparsa dopo un mese. Una coppia è finita in manette dopo che la piccola di 11 anni è scomparsa nel nulla. Di Madalina Cojocari della Carolina del Sud, non si hanno più notizie dal 23 novembre scorso, ma alla polizia non è mai arrivata nessuna denuncia fino a qualche giorno fa.

La ricostruzione dei fatti

Le autorità hanno affermato che la madre, Diana Cojocari, 37 anni, e il suo patrigno Christopher Palmiter, 60 anni, hanno taciuto la scomparsa della bambina fino al 14 dicembre, quando si sono rivolti ad un responsabile delle risorse scolastiche della Bailey Middle School, frequentata da Madalina. Quando si è scoperto che tacevano la sua scomparsa da settimane, per la coppia sono scattate le manette.

Ora sono attive le ricerche per ritrovare l'11enne. La coppia non ha spiegato il motivo del silenzio prolungato, né perché si sono rivolti alla scuola e non alle autorità poi per segnalare che la loro bambina non c'era più da diversi giorni. Mentre proseguono le indagini, si cerca di capire di più sul perché la coppia abbia taciuto a lungo e se possano, in qualche modo, essere coinvolti nella sua scomparsa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 14:49

