Rapita dalla mamma, viene ritrovata dopo 6 anni. Riconosciuta grazie a una serie su Netflix. Il papà: «La mia bambina è tornata»

Aveva solo nove anni quando è stata rapita dalla madre. Sono passati sei anni, ma Kayla è finalmente tornata a casa. «Sono felicissimo che Kayla sia a casa sana e salva», scrive il padre Ryan Unbehaun. Scopriamo insieme la storia.

Il rapimento di Kayla

Kayla aveva solo 9 anni quando è stata rapita da sua madre. Heather Unbehaun da South Elgin, Illinois il 5 luglio 2017 non era in possesso della custodia della figlia. Il padre di Kayla si sarebbe dovuto occupare di lei, secondo la legge. Poi il rapimento.

Ryan Unbehaun si rivolge al Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati e inizia il calvario. Sei lunghi anni di attesa. Tanti compleanno persi. L'ultimo, commentato dal padre così: «Buon 15° compleanno, Kayla. Ti amo e mi manchi tanto. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò rivederti, sperando che ogni giorno in cui mi sveglio sia il giorno. Non potrebbe mai arrivare abbastanza presto. Ti penso sperando e pregando che tu sia al sicuro, felice e che torni presto nella mia vita.

Kayla torna a casa

Lo scorso fine settimana, la ragazzina è stata riconosciuta dal proprietario di un negozio ad Asheville, nella Carolina del Nord. L'uomo l'aveva vista in un episodio di Unsolved Mysteries su Netflix e aveva segnalato la cosa.

Oggi Ryan riabbraccia la figlia ritrovata dopo la latitanza imposta con la madre. Il Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati (NCMEC) da la notizia di averla ritrovata in North Carolina, sana e salva e al sicuro.

Sua madre, che aveva diritto di visita al momento del rapimento, è ora detenuta con una cauzione di $250.000 e attende l'estradizione.

Il messaggio del padre

«Sono felicissimo che Kayla sia a casa sana e salva. Voglio ringraziare il Dipartimento di Polizia di South Elgin, il Centro Nazionale per bambini scomparsi e sfruttati e tutte le forze dell'ordine che hanno assistito al suo caso. Ringrazio anche tutti i follower della pagina Facebook Bring Kayla Home che hanno contribuito a mantenere viva la sua storia e sono stati determinanti nella diffusione della consapevolezza. Chiediamo privacy per conoscerci di nuovo e navigare in questo nuovo inizio», ha commentato il padre dell'ormai adolescente Kayla.

