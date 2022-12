«Posso tenere un unicorno, se ne trovo uno?». La lettera di una bimba, la risposta in un regalo speciale

di Redazione web

La fantasia dei bambini non ha limiti, oltre ad essere il sogno di molte bambine. Quello di poter coccolare un unicorno, il cavallo con un corno sulla fronte, che affonda le sue origini nella mitologia antica, e che oggi è molto popolare tra i bambini del mondo, perché protagonista di un cartone animato e presente come peluche nelle camerette di tante bambine. Come la piccola Madeline, di Los Angeles, che ha chiesto alle autorità per il controllo degli animali una licenza per possederne uno tutto per sè.

Una bella lettera

«Cara contea di Los Angeles, vorrei la tua approvazione per avere un unicorno nel mio cortile, se riesco a trovarne uno» si legge nella lettera della bimba, che ha fatto sciogliere il cuore della direttrice del dipartimento della conteta, Marcia Mayeda che ha inviato a Madelina un certificato di autorizzazione, una speciale etichetta di metallo color rosa a forma di cuore con la scritta "Permanent Unicorn License". Ma non è tutto, perché per rendere ancora più originale il suo gesto, ha allegato alla licenza un unicorno bianco con orecchie rosa, zoccoli viola e un corno d'argento.



Un bel regalo

La dirigente, inoltre, nella lettera di accompagnamento ha elogiato la bambina ed il suo senso di responsabilità nei confronti degli animali, oltre a darle dei suggerimenti per far vivere bene l'eventuale unicorno che troverà: esposizione al sole, ai raggi di luna ed arcobaleni, mentre il suo corno deve essere ben lucidato almeno una volta al mese con un panno morbido. Ed a proposito di glitter, devono essere non tossici e biodegradabili.

