In fin di vita, i genitori donano gli organi: prima di staccare la spina, Trenton inizia a respirare​

Una, affetta da varie patologie tra cui la sindrome di Rett, sta lottandodopo alcunesorte in seguito ad unchirurgico per la. Lo hanno denunciato, disperati, i genitori: a tenere in vita la piccola, ora, sono alcuni macchinari. Tutto questo perché durante l'operazione l'è rimasto squarciato.La piccola, che aveva anche commosso il suo musicista preferito,, era stata operata d'urgenza la settimana scorsa al King's College Hospital di Croydon, nel, ma una complicazione ha pregiudicato l'esito dell'intervento e lasciato la ragazzina in fin di vita. I, Nigel e Karina, sono furiosi e disperati al tempo stesso: «Siamo a pezzi, non sappiamo cosa attenderà noi e Melody. Lei sta lottando, noi speriamo che non debba anche soffrire, ma ci sono gravi responsabilità in questo, tante negligenze da parte dei medici, che le hanno anche tolto la morfina contro la nostra volontà». Lo riporta Metro.co.uk Accuse prontamente rispedite al mittente, invece, dal personale dell'ospedale: «Le complicazioni di quell'operazione erano imprevedibili e inevitabili, non ci era mai capitato di vedere un intestino così malridotto in un paziente così giovane. Purtroppo, di fronte a certe gravi patologie, le operazioni hanno minori possibilità di riuscita».