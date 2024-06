«La mia bimba è nata prematura, era grande come una bottiglietta d'acqua. Dopo 9 mesi di terapia intensiva è finalmente tornata a casa»

di Cecilia Legardi

Margo è nata il 14 agosto 2023, in anticipo di ben 15 settimane: chiamata scherzosamente da medici e infermieri "la regina della neonatalogia", è riuscita a sopravvivere alla prematurità, a un'emorragia e a uno shock tossico.

La bimba lunga come una bottiglietta d'acqua

La famiglia Buller, della Louisiana, ha dovuto lasciare la propria bimba nel reparto di terapia intensiva per più di 9 mesi. La gravidanza era durata solo 25 settimane; la piccola è venuta alla luce con un parto d'urgenza quando pesava meno di 1 kg. Dal 14 agosto 2023 al maggio scorso, Margo non aveva ancora visto la sua casa. La mamma Savanna aveva già dato alla luce 3 bambini in ottima salute, ma qualcosa è andato storto con la quarta gravidanza: la donna ha iniziato a non sentirsi bene. Dato che lei stessa è un'infermiera, si è misurata la pressione e l'ha trovata molto alta. Così è corsa in ospedale e ha scoperto di soffrire di preeclampsia, l'ipertensione che purtroppo può comparire durante la gestazione e causa danni - spesso irreversibili - al feto. A quel punto, i medici hanno consigliato a Savanna di partorire per tutelare la propria vita e sperare che ancora la bambina non presentasse difetti dati dall'ipertensione. La signora Buller ha acconsentito e Margo è nata estremamente fragile e piccola. «Era grande come una bottiglietta d'acqua», ricorda la mamma.

Complicanze e successi: 29 passi

Nell'ospedale di New Orleans la coppia si è sentita spesso dire che la loro bambina non sarebbe sopravvissuta: erano entrati in gioco, infatti, tanti fattori legati alla prematurità e al peso, tra cui un'enterocolite necrotizzante e lo shock settico, poi un'emorragia che si è verificata dopo l'intervento che è servito per ricreare la barriera intestinale che protegge gli organi dai batteri. Savanna aveva anche rivelato alla rivista People di aver chiesto ai neonatologi di farla soffrire il meno possibile, qualora fosse stato più indicato lasciare che se ne andasse. Ma i medici hanno risposto che Margo stava ancora combattendo, ed era giusto che lo facessero anche loro, tutti insieme. Secondo la dottoressa Jessica Zagory, la vicinanza della famiglia in questa situazione ha aiutato la piccola nella ripresa e ha migliorato il suo sviluppo neuronale». Margo è ora a casa, in salute, ha raggiunto un peso soddisfacente e nella sua cameretta sono state realizzate 29 impronte dei suoi piedini, una per ogni progresso medico fatto negli ultimi 9 mesi.

