I medici sbagliano la diagnosi e Simra Ali,La piccola, poco prima di morire avrebbe detto di amare moltissimo sua madre, subito dopo è stata stroncata da unache il personale sanitario dello Sheffield Children's Hospital non è stato in grado di individuare causandone il decesso.La piccola aveva contratto un'infezione da parvovirus che aveva attaccato il muscolo cardiaco, facendole ingrossare il cuore. Per tre volte è andata in ospedale in soli 2 giorni, lamentando una serie di malesseri, ma tutte le volte è stata rimandata a casa con la diagnosi di un'infezione alle vie urinarie. In realtà la bambina aveva un'infezione che aveva scatenato una cardiomiopatia dilatativa che l'ha uccisa lo scorso 13 marzo. In questi mesi sono state condotte delle indagini che hanno dimostrato che se i medici avessero fatto analisi più approfondite avrebbero potuto capire la gravità della sua condizione e salvarle la vita.Simra si è sentita male a casa dello zio, l'uomo ha chiamato i soccorsi e provato a rianimarla, ma ormai era troppo tardi ed è morta subito dopo il ricovero. La famiglia è distrutta dal dolore di questa perdita: «Ha detto a sua sorella che amava la sua mamma, poi i suoi occhi hanno cominciato a roteare all’indietro e ha smesso di respirare. Quelle sono state le sue ultime parole», ha commentato la mamma della bimba in lacrime a Metro