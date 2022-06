Mette la figlia nel seggiolino senza protezioni, bambina di 10 mesi cade e muore schiacciata dall'auto

Non allaccia la cintura del seggiolino e la bambina di 10 mesi cade a terra e muore investita dall'auto. Una tragedia quella che si è consumata in Virginia, negli Usa, nella contea di Prince William. La mamma della piccola, una donna di 35 anni di Hyattsville, nel Marylan, era andata a far visita a dei familiari quando si è verificato l'incidente.

Secondo la ricostruzione della polizia, sembra che la madre abbia messo sul sedile posteriore la figlia senza cinta per una distanza di pochi metri, per gettare la spazzatura. La donna è poi tornata indietro per prendere altri membri della famiglia e quando uno di loro ha aperto la portiera la piccola sarebbe scivolata a terra. La 35enne sarebbe così scesa di corsa per controllare la figlia dimenticando di spegnere l'auto che ha travolto la bimba causandole un trauma cranico.

Immediati sono stati i soccorsi per la giovanissima vittima ma purtroppo le lesioni erano troppo gravi ed è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale. Per ora non è stata presentata nessuna accusa formale per la madre, pare si sia trattato solo di un drammatico incidente, ma sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 11:38

