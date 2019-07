Bimba di 18 mesi morta precipitata dalla nave crociera. Il nonno: «Non l'ho sporta, la finestra era aperta»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 13:20

Sporge ladae la. Dopo giorni di silenzio parla il nonno della piccola di 18 mesi, la piccola Chloe Wiegand, deceduta dopo essere caduta sul molo in cui era attraccata l'imbarcazione della Royal Caribbean nel porto di San Juan, a Porto Rico. La famiglia chiede chiarezza e le indagini in corso stanno cercando di far luce sulla dinamica dell'incidente.Inizialmente si era ipotizzato che la piccola fosse caduta dopo essere sfuggita al nonno, ma l'avvocato di Miami assunto dai Wiegand sostiene che il nonno abbia messo la bambina su una sporgenza vicino a una finestra in una zona per bambini. Pare però che la finestra non fosse protetta e quindi la piccola sia poi caduta a terra. Il nonno ha spiegato di essere sicuro che ci fossero delle protezioni, così si è fidato.Il legale si chiede il motivo per cui ci fosse una finestra aperta in un'area per bambini, il nonno ha raccontato di averla appoggiata sulla finestra convinto che il vetro l'avrebbe protetta, così ora il legale della famiglia chiede spiegazioni alla Royal Caribbean. Dal canto suo l'azienda fa sapere di essere vicino al dolore di tutti i familiari e che si metterà a completa disposizioni nelle indagini per far sì che possa essere definita nel modo migliore la dinamica dei fatti.