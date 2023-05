Dimenticano la figlia di 2 anni in macchina per tutta la notte, la piccola ritrovata senza vita: arrestati i genitori

di Redazione web

Dimenticano la figlia di 2 anni in macchina per 15 ore e la ritrovano morta. I due genitori adesso sono finiti in carcere, con l'accusa di omicidio colposo. Kathreen Adams, 23 anni, e il 32enne Christopher McLean, due cittadini della Florida, hanno ammesso di aver dimenticato la piccola e suo fratello di 4 anni in macchina. Quest'ultimo è riuscito a scappare. Per la sorellina invece, non c'è stato niente da fare.

La vicenda

La bambina, secondo le ricostruzioni della polizia, sarebbe rimasta chiusa in macchina per 15 ore, da mezzanotte alle 15 del giorno dopo.

La polizia ha eseguito mandati di perquisizione per la casa e l'auto dei genitori, dove avrebbero trovato "numerosi" pacchetti di metanfetamine e marijuana, insieme ad altri accessori per la droga.

